Кадири шокирован фотографиями разрушений в Украине после нападения россиян
06:00 - Читати українською
Полузащитник Гонведа Мохаммед Кадири, права на которого принадлежат Динамо, выразил слова поддержки для Украины, страдающей от коварных соседей.
Кадири в своем Instagram выложил фото одного из многоэтажных домов, пострадавших от нападения орков с Востока.
Матеус продолжил поддержку Украины, вспомнив бессмертный хит
Ганец написал на фотографии "Слава Украине!", "Очень грустно" и "Нет войне", призывая прекратить произвол россиян на наших землях.
Добавим, что Кадири первую половину сезона провел в Черноморце, где сыграл 13 матчей, а зимой перешел в венгерский Гонвед, в котором провел 6 поединков.
Россия напала на Украину: бегство Суркисов с миллионами, российский вратарь, воспитанный в Италии, воюет за нас (LIVE)
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter