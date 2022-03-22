Полузащитник Гонведа Мохаммед Кадири, права на которого принадлежат Динамо, выразил слова поддержки для Украины, страдающей от коварных соседей.

Кадири в своем Instagram выложил фото одного из многоэтажных домов, пострадавших от нападения орков с Востока.

Матеус продолжил поддержку Украины, вспомнив бессмертный хит

Ганец написал на фотографии "Слава Украине!", "Очень грустно" и "Нет войне", призывая прекратить произвол россиян на наших землях.

Добавим, что Кадири первую половину сезона провел в Черноморце, где сыграл 13 матчей, а зимой перешел в венгерский Гонвед, в котором провел 6 поединков.

Россия напала на Украину: бегство Суркисов с миллионами, российский вратарь, воспитанный в Италии, воюет за нас (LIVE)