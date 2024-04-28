– В последних матчах почти в каждой игре СК Днепр-1 вел в счете и почти ни одну из них не довел до победы. Ненормальная статистика выходит. В чем вы видите причину этого?

– Думаю, причина в тренере Тренер отвечает за результат, так что это вопрос ко мне.

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– Совсем другим был СК Днепр-1 в этом матче, чем в других. Команда вышла, рвала-метала, Динамо фактически отскочило. В результате чего удалось эмоционально накачать команду, как удалось настроить ее на этот поединок?

– Динамо – всегда раздражитель для каждой команды. Ребята вышли, играли за себя, за город. Они могут играть в футбол. На каждую игру настраиваемся. Бывают такие игры, что плохо играем, бывают очень хорошие. Я уж ничего не хочу говорить. Есть вопрос, но сейчас он не решается.

– Весной СК Днепр-1 в серьезном кризисе. Не считаете ли вы, что осенью команда показала свой максимум?

– Я уже на эту тему говорил. Когда у нас был трансферный бан, мы чего-то ждали. 5 игроков ушли, потом еще в чемпионате Василий Кравец ушел. Взяли Очеретько – очень хороший футболист, помогает команде, но должна быть ротация. Ротации нет.

Тренировочный процесс нужно проводить, держать в тонусе ребят. Есть вопрос. Еще раз говорю, тренеры отвечают за результат – значит, я за результат буду отвечать. Спасибо ребятам за игру, за отношение к своему труду, пожелаю им дальнейших успехов. А для себя я решил, будем уже потом разговаривать.

– После красной карточки команда пошла забивать. Была ли такая установка – только побеждать?

– Футболисты сами стремятся к победе. Счет ничейный был. Каждая команда и каждый игрок хочет выигрывать, – сказал Максимов в комментарии Football Hub.

Напомним, днепряне не знают вкус побед уже в 4 матчах подряд – после 26-х туров "спортклубовцы" с 45 очками идут четвертыми и лишь на 1 пункт опережают Рух.

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