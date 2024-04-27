ЛНЗ – Шахтер – 0:3 – видео голов и обзор матча
19:41 - Читати українською
Шахтер разбил ЛНЗ в матче 26-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор встречи ЛНЗ – Шахтер на "Футбол 24".
Даниил Сикан 40’
Георгий Судаков 63’
Эгиналдо 90+2’
40’ Даниил Сикан
63’ Георгий Судаков
90+2’ Эгиналдо
Шахтер остался без Артема Бондаренко в самом начале игры – хавбека даже забирали с поля на носилках. А счет в игре открыл Сикан, замкнувший навес Кевина с левого края штрафной.
Шахтер в непростом поединке разбил ЛНЗ – звезду "горняков" выносили на носилках, Сикан снова забил
Во второй половине, несмотря на попытки ЛНЗ, "горняки" сумели забить второй мяч. Это Марлон Гомес удачно запрессинговал защитника, обворовал его и отдал на Судакова, которому оставалось попасть в ворота и не попасть в защитников. Точку в игре поставил Эгиналдо, которому ассистировал Лассина Траоре.
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