Шахтер остался без Артема Бондаренко в самом начале игры – хавбека даже забирали с поля на носилках. А счет в игре открыл Сикан, замкнувший навес Кевина с левого края штрафной.

Шахтер в непростом поединке разбил ЛНЗ – звезду "горняков" выносили на носилках, Сикан снова забил

Во второй половине, несмотря на попытки ЛНЗ, "горняки" сумели забить второй мяч. Это Марлон Гомес удачно запрессинговал защитника, обворовал его и отдал на Судакова, которому оставалось попасть в ворота и не попасть в защитников. Точку в игре поставил Эгиналдо, которому ассистировал Лассина Траоре.