Оккупанты расстреляли создателя фан-клуба Манчестер Юнайтед в Киеве – также пострадали жена и дочь
Активный болельщик Манчестер Юнайтед погиб от пуль российских агрессоров.
Российские террористы расстреляли автомобиль Александра Кукина. Мужчина, оказавшийся болельщиком Манчестер Юнайтед, не выжил, сообщает официальный сайт манкунианцев.
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Также в автомобиле находились жена и дочь Александра. В настоящее время они находятся в больнице, где уже прооперированы. Манчестер Юнайтед рассматривает несколько способов оказать помощь семье своего болельщика.
Следует заметить, что Александр Кукин был активным болельщиком "красных дьяволов". Он стоял у истоков создания фан-клуба Kyiv Reds, который в этом году отметит свое 20-летие.
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