"Стадион клуба Минай, который недавно был центром подготовки для наших футболистов, на сегодняшний день уже третью неделю как обустроен для переселенцев. Одновременно на нашей базе может проживать около двухсот человек.

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Каждая комната и свободное место, которое у нас было, мы переоборудовали в спальные места. В комнатах у людей есть собственный санузел, душ. Совместные санузлы также оставили для людей, раздевалку для команд мы оставили открытой, чтобы люди могли здесь хранить вещи", – рассказал Пересоляк в эфире ТК Футбол.

К слову, с начала полномасштабного вторжения оккупационных войск России на территорию Украины более трех миллионов наших земляков уехали за границу, еще около 11 миллионов стали внутренними переселенцами.

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