Норвич приступил к сбору средств на гуманитарную помощь для Украины, сообщает пресс-служба английского клуба.

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Клуб организовал уникальный аукцион, где лотами стала специальная тренировочная форма с сине-желтыми флагами и автографами, в которой команда вышла на разминку перед матчем 28-го тура против Брентфорда.

Стоимость футболок колеблется от 38 до 130 фунтов, а цена капитанской повязки с автографом стартует от 55 фунтов. Вырученные средства с аукциона, который продлится еще 5 дней, пойдут на нужды украинцев. Ознакомиться и купить лоты можно здесь.

Напомним, сегодня уже 25-й день полномасштабной войны России против Украины. Наши защитники продолжают мужественно давать отпор непрошеным гостям.

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