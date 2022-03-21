"Есть сомнения, что Путин вообще живет в этом мире. Он не понимает, что Украина – это совсем свободная, самостоятельная страна. Она ни с кем не хочет объединяться насильно, а будет выбирать, с кем дружить, а с кем нет. Но прийти в Украину с войной – большая ошибка руководства России. Они об этом очень пожалеют, и это уже делают. Украина будет самостоятельным и сильным государством, которому они будут завидовать. Мы ведь свободны, а то, что ожидает жителей России в ближайшие годы, мы уже видим.

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Российские спортсмены заслужили то, что они получают. Нельзя говорить, что футбол и спорт вне политики. Если ты ведущий спортсмен, ты должен выходить и говорить: "Я с этим не согласен, я считаю, что это война, и мы действуем неправильно".

Но они все молча поддерживают это, а если ты молчишь, то ты с этим согласен. И этим они заслуживают наказания, быть без спорта, со всеми проблемами и санкциями. Все должны почувствовать поражение, которое их ожидает", – поделился Протасов в комментарии Футбол News.

Напомним, уже начался 26-й день нападения россиян на Украину, которые решили захватить наши земли. Впрочем, ВСУ отражают атаки негодяев и остановили их продвижение в глубь страны.

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