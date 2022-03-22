"В последнее время я россиян почти не вижу. Может, попрятались, а может, их уже выселили отсюда. Зато украинцев – много. Болгары, как и все европейцы, помогают моим землякам.

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У меня, кстати, было много знакомых и даже друзей на России. Говорю "было", потому что за это время я вычеркнул их из своей жизни. Пытался объяснить, что происходит в Украине, но это бесполезно. Пусть идут за российским кораблем", – цитирует Сердюка Команда1.

Напомним, 24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение на территорию Украины. ВСУ и подразделения территориальной обороны дают отпор врагу. Украинские и иностранные футболисты собирают гуманитарную помощь и помогают армии деньгами.

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