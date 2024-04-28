Весеннее атлетическое дерби на Метрополитано имело особую важность. Это было настоящее сражение за ЛЧ – особенно для басков, ведь они держались пятыми и отставали от топ-4 на три балла. Четвертыми оставались мадридцы, которые при равенстве очков пропустили бы "львов" вперед.

Поражение для Бильбао де-факто означало бы конец борьбы, ведь отыграть шесть очков у нынешнего Атлетико за пять туров слишком тяжело. Тем не менее, начало матча гости провалили – они пропустили уже на 15-й минуте. Де Пауль подхватил отскок на линии полукруга и пробил с рикошетом от соперника, а мяч полетел в противоход Симону. 1:0!

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Таким образом, "матрасники" открыли счет в 13-м матче Ла Лиги подряд. Это – лучший показатель в текущем чемпионате. На этом обострения со стороны Атлетико в первом тайме подошли к концу, хотя на 40-й минуте был нервный эпизод с прострелом и рикошетом. Гризманн мог заносить в пустые, но в последний момент его накрыли.

У Атлетика тоже ничего не получалось. Моментов в битве за ЛЧ в принципе создали на три копейки, однако баски смогли возродить интригу. На 45-й минуте счёт сравнял Нико Уильямс, получивший передачу от Гурусеты и реализовавший выход 2-в-1 – 1:1. А эпизод начался с неожиданной обрезки Гризманна...

Если взять дистанцию с начала февраля, то Гурусета будет вторым после Винисиуса по количеству результативных действий (11). Впрочем, этот факт не очень помог гостям во втором тайме – уже через шесть минут после возобновления игры они пропустили снова. Корреа отвоевал мяч в центре и побежал открываться в штрафную, а Коке забросил ему под выход один на один. 2:1!

После этого команды ничего не создавали. Игра была равной, что оставляло надежду для басков. Впрочем, на 80-й минуте всё было кончено – Лино получил пас от Эрмосо, спокойно зашел на левый край штрафной и пробил в ближнюю штангу. Сфера срикошетила от неё в Симона, после чего закатилась в ворота. 3:1!

Именно с этим счётом матч и подошёл к концу. Атлетико празднует победу и отрывается от пятой позиции на шесть очков. Теперь баски должны надеяться на два поражения мадридцев в следующих пяти турах – при этом команда Эрнесто Вальверде должна выиграть всё. Радуется и Жирона. Команде Довбика и Цыганкова уже в следующем туре достаточно сыграть не хуже Атлетика, чтобы гарантировать себе исторический выход в ЛЧ.

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