Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!

Поддержка для Украины не имеет границ, а вот новостной редактор – имеет. Это уже третья новость, в которой "Футбол 24" освещает российский беспредел на нашей земле.



Вторая публикация: Россия напала на Украину: Англия и другие не хотят играть против сборных Путина, изоляция захватчиков расширяется

15:10. Какими же изуверами нужно быть, чтобы даже обычно нейтральная Швейцария также отказалась от матчей с россиянами и инициировала исключение оккупантов из турнира плей-офф ЧМ-2022. Тем временем военные преступники из России очередной раз цинично расстреляли жилые районы Харькова с десятками жертв.

14:40. Римский Лацио тоже с Украиной и требует остановить войну. Интересно, что соответствующую футболку надел и звезда сборной Сербии Милинкович-Савич.

14:25. Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны. Украинский тренер покинул Приднестровье, откуда Россия также посылает своих военных преступников, и защищает сейчас близкое ему Запорожье.

14:00. Украинский футболист расторг контракт с российским клубом после начала наступления оккупантов на нашу землю. Пошли первые ласточки.

13:13. Кучук призвал белорусов не лезть в Украину: "Вам это никогда не простят не только украинцы, но и ваши дети и внуки". Искренняя правда, но дойдет ли?

13:00. Шальке официально разорвет контракт с Газпромом, пусть и потеряет от этого серьезные суммы. Очередное доказательство того, что никому в Европе уже не нужны грязные российские деньги, несущие ложь, кровь, смерть мирных людей и разруху.

12:20. Хочолава: Моя семья вместе с ВСУ защищают нашу землю. Грузины который уже раз оказались наманого большими братьями, чем коварные россияне.

11:53. Норвегия и Уэльс присоединились к игнорированию матчей против россиян. Пока пособники оккупационного режима Путина ничтожно молчат против его террора и человеконенавистнической войны в Украине, а некоторые еще и откровенно поддерживают уничтожение соседнего государства, с такими "спортсменами" мало кто захочет иметь дело.

11:30. Кривцов убежден – победа будет за Украиной. "Какой бы план не нарисовали у себя в голове маленький подонок и усатый петух, которых ненавидит весь мир". Защитник Шахтера сказал все, как есть.

Россия напала на Украину: Польша игнорирует оккупанта, поддержка легионеров не утихает, Петербург без финала ЛЧ