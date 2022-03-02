В Европе понимают ситуацию, в которой оказалась Украина после вторжения российских войск.

Уже 24 марта наша сборная должна сыграть в полуфинале плей-офф квалификации на чемпионат мира в Катаре против Шотландии. В нынешних условиях подобная перспектива выглядит маловероятной. Большинство игроков сборной Украины находятся на Родине, где идет война. УПЛ так и не возобновилась после зимней паузы. Сезон официально приостановлен.

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Шотландцы готовы пойти навстречу и перенести матч на более позднюю дату, сообщает Guardian. В то же время, все понимают, что даже подобный шаг не может быть гарантией, что матч состоится. Однако Шотландия хотела бы, чтобы Украина имела возможность подготовиться к игре должным образом.

"Президент Шотландской футбольной ассоциации Род Петри написал своему коллеге из Украинской футбольной ассоциации письмо о поддержке, дружбе и единстве. Футбол не имеет значения в условиях конфликта, но мы передали сильное чувство солидарности, которое в последние дни передали нам болельщики и граждане Шотландии.

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Мы продолжаем диалог с УЕФА и ФИФА относительно нашего мужского плей-офф чемпионата мира по футболу и отборочного турнира чемпионата мира среди женщин и предложили нашим украинским коллегам поддержку в подготовке, насколько это возможно, в этих невероятно сложных обстоятельствах", – говорится в сообщении SFA.

Напомним, утром 24 февраля Россия начала полномасштабную войну против Украины. Оккупанты разрушают наши города и села, убивают военных и гражданских. Однако ВСУ дает достойный отпор врагу, а другие страны вводят жесткие санкции против агрессора. Как следствие, российские захватнические планы проваливаются.

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