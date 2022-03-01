Нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Дуглас Коста не забывает о стране, ставшей важным этапом в его карьере, в трудные для нее моменты.

Накануне Лос-Анджелес Гэлакси минимально одолел Нью-Йорк Сити (1:0). 31-летний бразилец провел на поле 67 минут и был заменен.

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После матча Дуглас взял в руки сине-желтое знамя и прошелся с ним по домашнему стадиону своей новой команды, в которую он перебрался более двух недель назад. Это была очередная акция в поддержку Украины в мире.

Напомним, именно в Шахтере (2010-2015 годы) Коста сумел стать звездой, после чего его приобрела Бавария за 30 миллионов евро.