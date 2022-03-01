Знаменитый экс-вратарь сборной Бразилии, чемпион мира-1994 Клаудио Таффарел выразил пожелание скорейшего мира украинской земле. В отличие от бывших тренеров Динамо из страны-агрессора – Юрия Семина и Валерия Газзаева.

"Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Лично я желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир. Потому что эта война бессмысленна.

Клопп пригласил чемпиона мира в тренерский штаб Ливерпуля

Присылаю Вам мои молитвы. Я верю в Вас, сегодня весь мир – это Украина", – сказал легендарный бразилец в видеоролике, который в Facebook выложил Валерий Пригорницкий.

По словам журналиста, он обращался и к ряду экс-динамовцев, проживающих в России – Юрия Семина, Валерия Газзаева, Александра Филимонова, Сергея Юрана и других. Ответил только 81-летний Анзор Кавазашвили, игравший за сборную СССР на ЧМ-1966 и ЧМ-1970. Бывший голкипер сказал, что он за великую Россию.

Россия напала на Украину: бан оккупантов от ФИФА и УЕФА, Вернидуб идет на войну, звезды дали миллионы армии (LIVE)