Украинские футболисты и тренеры, даже находясь за границей, пытаются помогать своему народу.

Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко, тренер Аль-Айна Сергей Ребров, а также другие украинские легионеры организовали фонд помощи нашей армии, сообщает Tribuna.

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На счет фонда футболисты и тренеры уже перевели более 16 млн грн, но сумма продолжает увеличиваться.

Весь цивилизованный мир продолжает поддерживать Украину на фоне российского вторжения. Наши ребята достойно сопротивляются и уничтожают силы врага уже 5-й день.

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