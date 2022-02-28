Экс-форвард сборной Украины сообщил, что ему совместно с другими известными футболистами и клубами удалось собрать немалую сумму в поддержку украинской армии, которая героически защищает родину от извергов из соседнего государства.

"Благодарю наших воинов, которые титанически отражают атаки рашистских захватчиков. Ваш подвиг бесценен. Пока вы защищаете страну, ваши искренние фанаты будут делать все, чтобы защитить вас самих!

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За 4 дня нам удалось собрать 200 тысяч евро на нужды армии. Я очень горд тем, что к этому присоединились все футбольные клубы Украины и мои друзья – Евгений Шахов, Евгений Коноплянка, Виктор Коваленко, Александр Зубков, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Александр Костылев, Виталий Миколенко, Марьян Швед, Василий Кравец, Орест Лебеденко, Богдан Михайличенко, Игорь Пластун.

Сегодня весь мировой футбол играет на одной части поля с Украиной и искренне верит в ее победу! Отдельно хочу поблагодарить за невероятную поддержку украинской диаспоры в Испании. Люди, вы очень крутые Бандерольки уже улетели в Украину и через несколько дней будут у наших воинов. Тогда и отчитаюсь за все подарки.

Нашу страну накрыла настоящая чума. Но у нас есть от нее вакцина – наша с вами вера и слаженность действий. Сегодня никто не может оставаться в стороне, мы все делаем одно единственное важное дело – защищаем свою землю и очищаем ее от кремлевского нашествия. Победа уже совсем близко! Слава Украине! Героям Слава! Русский корабель, иди нах*й!

Видит Бог, ни один украинец не хотел этой войны. Но рашисты нагло ворвались в наши дома и заплатят за это высокую цену", – написал Зозуля в Facebook.

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