Пока весь мир применяет санкции к России из-за войны, которую агрессор начал на территории Украины, для отдельных персонажей все еще нет никакой разницы между двумя кардинально разными странами.

Малиновский травмировался на разминке перед матчем против Сампдории

В частности, гендир бергамасков Умберто Марино убежден, что россияне и украинцы являются одним народом.

"Мы поддерживаем Руслана и его семью, он знает об этом. Надеемся, ситуация быстро разрешится. Россия и Украина – один народ, и дружба Малиновского с Миранчуком отражает это. Они по-особенному переживают этот момент, мы должны уважать то, что сейчас происходит у них внутри", – цитирует Марино Tutto Atalanta.

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