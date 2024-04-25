"Почему Металлист 1925 не может одержать победу под руководством Скрипника? К сожалению, пока что нам не удалось добыть три зачетных балла в весенней части. Я думаю, здесь классическая ситуация. Когда приходит новый тренер, команде надо привыкнуть к новым требованиям. На это нужно время.

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Не выходил на поле в этом году из-за травмы? Да, у меня травма. К сожалению, не получилось решить вопрос без хирургического вмешательства. Две недели назад была сделана операция. Реабилитация займет 6-8 недель", – поделился Ткачук в комментарии Sport.ua.

Заметим, что Евгений Ткачук провел 13 матчей за Металлист 1925 в этом сезоне, в которых отметился 1 забитым мячом.

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