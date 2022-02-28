"Очень сложно смотреть на то, что сейчас происходит в нашей стране. Очень страшно просыпаться не от солнечных лучей в глаза, а от жуткого звука снаряда за окном. Очень стыдно за то, что такое случается в 21 веке, хотя мы давно не охотники и собиратели.

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Но какая гордость смотреть на действия нашей армии, на единство всей страны, на отвагу наших ребят и продуманные действия наших командиров. Кто бы что ни говорил, нам все по силам, победа будет за нами. Какой бы план не нарисовали у себя в голове маленький подонок и усатый петух, которых ненавидит весь мир. Вместе мы – сила. Слава Украине", – поделился Кривцов в своем Instagram.

Добавим, что россияне продолжают безуспешное наступление на Украину, потому что наши воины достойно защищают свои земли уже 5-й день.

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