В стране-агрессора свирепствуют из-за отстранения от европейских и мировых соревнований и с надеждой готовят ответ.

Российский футбольный союз (РФС) планирует обжаловать решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне, сообщает Чемпионат.

ФИФА и УЕФА официально исключили Россию и ее клубы из всех соревнований

Две ведущие футбольные ассоциации исключили сборную и клубы страны-агрессора из всех международных турниров под своей эгидой. Следовательно, московский Спартак не будет противостоять в 1/8 финала Лиги Европы РБ Лейпциг, а сборная не будет участвовать в полуфинале плей-офф ЧМ-2022 против Польши, поэтому не поедет на Мундиаль в Катаре.

Напомним, накануне ФИФА принял решение, что Россия может участвовать в соревнованиях без названия, флага и гимна. Из-за возмущения футбольного сообщества была принята правильная резолюция в поддержку Украины.

Кроме этого, УЕФА решил расторгнуть 100-миллионный контракт с российским Газпромом.