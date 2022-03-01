"Мы вместе с народом Украины, мы четки в нашем осуждении ужасного и бесчеловечного вторжения России и не запятнаем наш глобальный вид спорта.

Ирландия тоже отказалась играть с Россией – соперник "сине-желтых" солидарен с Украиной

Не обесчестим Украину, выходя на то же поле, что и Россия, независимо от уровня соревнований, пока не будет восстановлена ​​свобода и мир", – говорится в заявлении Федерации футбола США, которое было опубликовано в соцсетях.

Напомним, из-за вторжения на территорию Украины и начала грязной войны Россия уже была наказана частичной международной изоляцией, а в футболе – отстранением от всех турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.