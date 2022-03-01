Бывший форвард Ливерпуля Робби Фаулер не остался в стороне от событий в Украине.

Один из лучших бомбардиров в истории мерсисайдцев решил обеспечить материальную поддержку детям, ставшим жертвами российской агрессии.

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Фаулер записал видеоролик, где призвал подписчиков приобщаться к проекту memmo_ru. Там можно за деньги заказать видео с участием звезд спорта, кино, шоубиза и т.д. Бывший футболист пообещал, что каждый пенни из его заработков пойдет на помощь украинским детям. "Слава Украине!" – подытожил Фаулер.

Напомним, утром 24 февраля Россия приступила к полномасштабному вторжению на территорию Украины. Агрессор системно обстреливает наши города, однако ВСУ и объединения территориальной обороны дают отпор врагу.

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