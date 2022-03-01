"Было 4 часа утра, и мы услышали, как в Киеве падают бомбы. Это было тяжелее всего, мы запаниковали, взяли сумки, вышли на улицу, в то же время пытались выехать из Киева, но на главной дороге было слишком много движения.

Минай помог тренерскому штабу Шахтера с выездом в Италию

Оттуда уехали в гостиницу президента донецкого Шахтера. Мы очень боялись упавших возле нас бомб. Не сомневались, что война началась.

Путешествие в Португалию? Это было тяжело и очень долго, практически без остановок, всегда с ощущением опасности. Это было хуже всего. Везде были очереди, не было еды или бензина. Украинцы сильно страдают и тяжело борются, защищая свою Родину. Я думаю, что они уже выиграли эту войну", – цитирует Фонсеку Gianlucadimarzio.com.

Напомним, португалец во время своей работы в Шахтере женился на украинке – пара воспитывает сына.

Россия напала на Украину: тренер Ярмоленко "за" бан оккупантов, Воронин убегает из Москвы, Вернидуб идет на войну (LIVE)