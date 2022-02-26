Россия напала на Украину: реакция наших футболистов и цивилизованного мира (LIVE)
Футбол 24 продолжает информировать обо всем самом важном в мире футболе после вторжения России на наши земли и начала войны. Обновляйте эту новость для новой информации. Все будет Украина!
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12:49. Динамо отмечает сверхважное. Вместе мы сила!
12:00. Лэмпард выразил поддержку Виталию Миколенко в преддверии матча против Манчестер Сити.
11:15. Сборная Польши не намерена играть против России в плей-офф отбора ЧМ-2022 из-за развязывания войны против Украины. Сейчас продолжаются переговоры с федерациями Швеции и Чехии, чтобы донести общую позицию в ФИФА.
Роберт Левандовски поддержал такое решение, хотя несколько неоднозначно: "Я не могу представить игру против сборной России, когда военная агрессия на территории Украины продолжается. Российские футболисты и болельщики не несут за это ответственности".
Реакция президента Польши Анджея Дуды была твердой: "С бандитами нечего играть".
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