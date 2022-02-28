Даже самые крепкие союзы с российскими компаниями начинают трещать из-за преступлений их государства.

"Совет директоров Шальке с одобрения наблюдательного совета принял решение о досрочном прекращении партнерства с Газпромом.

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Исполнительный совет и наблюдательный совет ведут переговоры с представителями текущего главного спонсора, и дополнительная информация будет объявлена в установленном порядке", – говорится в заявлении немецкого клуба на официальном сайте.

Газпром являлся генеральным спонсором Шальке с 2007 года. Однако позорное вторжение России в Украину заставило весь мир пересмотреть свои контракты с представителями государства-оккупанта.

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