Нападающий Шахтера Жуниор Мораес нашел способ реабилитироваться за побег из Украины после начала войны с Россией.

Экс-форвард сборной Украины перечислил нашей армии 1,675 млн гривен. Скрин оплаты натурализованный бразилец выложил в Instagram.

Зинченко, Малиновский, Ребров и другие легионеры перевели армии Украины более 16 млн грн

Ранее 34-летний форвард Шахтера вместе с легионерами "горняков" и Динамо уехал в Румынию. Хотя законодательство Украины запрещает выезд за границу в условиях военного положения мужчинам 18-60 лет, но наличие бразильского паспорта позволило футболисту покинуть страну.

Напомним, ранее украинские игроки собрали для нужд Вооруженных Сил более 16 млн гривен.

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