"Футбольный тренер для меня – самая лучшая работа в мире. Но я не могу действовать в стране, лидер которой несет ответственность за захватническую войну в центре Европы. Это не отвечает моим ценностям, поэтому я немедленно ушел в отставку с должности тренера московского Локомотива.

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Я не могу находиться на базе в Москве, тренировать игроков, требовать профессионализма, когда в нескольких километрах дают приказы, приносящие большие страдания целому народу. Это мое личное решение, и я в этом абсолютно уверен", – цитирует Гисдоля Bild .

Локомотив на своем сайте написал, что это он уволил немецкого специалиста, и, конечно, не добавил причин ухода.

К слову, Маркус согласился работать в московском клубе в октябре прошлого года. До этого возглавлял Кельн, Гамбург и Хоффенхайм, а также являлся помощником в ряде немецких коллективов.