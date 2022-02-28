"Хотел бы обратиться в настоящее время к Президенту нашему, Владимиру Зеленскому. Я хотел бы сказать: "Вова, еб*ш их, бл*ть! А мы будем тебе помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет" (здесь и дальше – сохранен оригинальный текст и стилистика прим.).

ФИФА и УЕФА официально исключили Россию и ее клубы из всех соревнований

Я хочу сейчас, бл*ть, спросить у тех всех, бл*ть, "куля в лоб, так куля в лоб": "Где вы, с*ка, г*ндоны е*аные?! Где вы, бл*ть ?" Я прошу, бл*ть, обрати на это внимание, бл*ть. Когда эта вся война закончится, приехать, с*ка, в аэропорт, бл*ть, 5-этажный дом машин-иномарок стоит, бл*ть. Побежали все нах*й из Украины.

Забрать и раздать все нах*й людям, которые в этом нуждаются. Бл*ть, вот так надо делать. Очень тебе уважение, что ты единственный, кто это сделал. И ты единственный, кто объединил вокруг себя людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но я, бл*ть, сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую ​​гражданскую позицию". Спасибо вам всем. Слава Украине!" – сказал Поворознюк.

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