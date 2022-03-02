"Я надеюсь, что будет достигнуто политическое соглашение. Прежде всего, нужно осознать главную необходимость – избежать новых жертв. Повторюсь: такой трагедии никто не ожидал, украинцы слушали Путина и думали, что это словесные перепалки, только угрозы.

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История всегда будет рассказывать нам этот момент, как нападение братской страны на другую. Это огромная рана. Когда они откроют глаза на причиненный ущерб, возможно, они остановятся. Теперь думаем только о мире, потом подумаем о футболе", – резюмировал Луческу в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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