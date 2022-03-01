"Я – Виталий Буяльский, родился в г. Калиновке Винницкой области, всегда был патриотом своей страны! То, что происходит сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны!

"Путин, ты с*кин сын": Зозуля убежден в победе Украины

Я горжусь нашей армией за то, что защищают нас от свирепого врага – России, и мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!

P.S.: Путин иди на х*й!" – написал Буяльский в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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