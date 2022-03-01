"Путин, иди на х*й! Украина обязательно победит": Буяльский поблагодарил защитников нашего государства
Полузащитник Динамо Виталий Буяльский жестко высказался по поводу нападения России на Украину.
"Я – Виталий Буяльский, родился в г. Калиновке Винницкой области, всегда был патриотом своей страны! То, что происходит сейчас в нашей стране – это геноцид нации, уничтожение моей страны!
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Я горжусь нашей армией за то, что защищают нас от свирепого врага – России, и мы обязательно победим! Я хочу, чтобы наши дети росли под мирным небом без войны в Украине!
P.S.: Путин иди на х*й!" – написал Буяльский в социальной сети Instagram.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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