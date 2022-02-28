"Все знают, что я человек, который не выражает мнение в соцсетях, но последние четыре дня, которые превратили мою жизнь и жизнь моей семьи в ад – не оставляют мне выбора.

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Большинство моей семьи и друзей, сейчас находятся в бомбоубежищах и боятся что завтра они останутся без своей страны. Другая часть семьи вместе с ВСУ и другими храбрыми украинцами – защищают свою землю. Нашу землю. Украина, держись, ведь победа за нами!", – написал Хочолава в Instagram.

Давид играл в Украине в 2015-2021 годах, выступая за Шахтер и Черноморец.

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