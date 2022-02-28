Еще две страны отказались играть против россиян на международной арене.

"Футбольная ассоциация Уэльса солидарна с Украиной и крайне расстроена и шокирована последними событиями в стране. FAW осуждает применение силы и зверства, совершенные Россией во время ее вторжения в Украину.

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FAW решила, что сборная Уэльса не будет проводить никаких международных матчей против России в ближайшем будущем ни на каком уровне игры. Наши мнения и поддержка с Украиной. Вместе мы сильнее", – говорится в официальном заявлении на сайте ассоциации Уэльса.

"Мы полностью солидарны со Швецией, Польшей и Чехией в том, что проводить матчи с Россией совершенно неуместно", – отметил глава Норвежского футбольного союза Терье Свендсен.

Добавим, что от матчей с россиянами уже отказались сборные Англии, Польши, Швеции, Чехии и Албании.

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