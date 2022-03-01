Украинский легионер испанской Фуэнлабрады Роман Зозуля в очередной раз сказал, что он думает о сумасшедшем, который управляет соседним государством.

"Мы выиграем эту войну. Путин, ты с*кин сын", – не сдерживал эмоций Зозуля в комментарии журналисту El Golazo de Gol.

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Ранее Роман сравнил Путина с Гитлером и призвал весь мир объединиться вокруг Украины.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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