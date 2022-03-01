"Пусть теперь российские клубы играют между собой, заслужили. Ничего не говорят, только ФИФА, УЕФА критикуют. Наверное, нужно что-то делать, а не сидеть, сложа руки, ничего не говорить. Запихнули свои языки в задницу и ничего не говорят. Пусть сюда приедут, посмотрят, что они сделали с нашей страной.

Не знаю, что они сейчас будут делать с легионерами. Там платятся большие деньги, но вообще мне все равно. Не хочется о них даже говорить. Злорадствовать не стоит, хотя они это заслужили. Не знаю, сколько УЕФА и ФИФА будут держать это, но они заслужили.

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Обещал ли я больше не говорить по-русски? Не буду кривить душой, я говорил по-русски 64 года, но сейчас буду делать все возможное, чтобы разговаривать на украинском языке. Будет где-то суржик, но, думаю, никто на меня обижаться не станет. Я с первого дня тренером сборной пытался разговаривать на украинском и буду продолжать. Не хочу даже разговаривать на русском.

Вчера я разговаривал с игроками сборной. Не буду говорить на камеру, кто где находится. Говорил с Ярмоленко, сегодня смотрю игру Зинченко. У всех ребят шок, как такое случилось. Я сам в шоке. Был в Турции, тогда мне люди сказали, что 23-го будет война. Я сидел дома, не верил, молил Бога. Когда настало 23-е – перекрестился, а 24-го мне сын звонит по телефону... Я был в шоке, что здесь говорить", – заявил Петраков в комментарии телемарафону UAразом.

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