"Запихнули свои языки в задницу и ничего не говорят": Петраков не жалеет "прокаженные" клубы и сборную России
Главный тренер сборной Украины Александр Петраков полностью поддерживает бан российских команд, молчанием способствующих преступлениям режима Путина.
"Пусть теперь российские клубы играют между собой, заслужили. Ничего не говорят, только ФИФА, УЕФА критикуют. Наверное, нужно что-то делать, а не сидеть, сложа руки, ничего не говорить. Запихнули свои языки в задницу и ничего не говорят. Пусть сюда приедут, посмотрят, что они сделали с нашей страной.
Не знаю, что они сейчас будут делать с легионерами. Там платятся большие деньги, но вообще мне все равно. Не хочется о них даже говорить. Злорадствовать не стоит, хотя они это заслужили. Не знаю, сколько УЕФА и ФИФА будут держать это, но они заслужили.
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Обещал ли я больше не говорить по-русски? Не буду кривить душой, я говорил по-русски 64 года, но сейчас буду делать все возможное, чтобы разговаривать на украинском языке. Будет где-то суржик, но, думаю, никто на меня обижаться не станет. Я с первого дня тренером сборной пытался разговаривать на украинском и буду продолжать. Не хочу даже разговаривать на русском.
Вчера я разговаривал с игроками сборной. Не буду говорить на камеру, кто где находится. Говорил с Ярмоленко, сегодня смотрю игру Зинченко. У всех ребят шок, как такое случилось. Я сам в шоке. Был в Турции, тогда мне люди сказали, что 23-го будет война. Я сидел дома, не верил, молил Бога. Когда настало 23-е – перекрестился, а 24-го мне сын звонит по телефону... Я был в шоке, что здесь говорить", – заявил Петраков в комментарии телемарафону UAразом.
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