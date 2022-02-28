Международная Федерация футбола готовится исключить Российский футбольный союз из списка своих членов. Соответственно, сборная не будет иметь права проводить международные матчи.

Теперь Россия будет играть только с медведями

Руководящий орган мирового футбола применит новые санкции в отношении страны-агрессора из-за начала войны в Украине. ФИФА исключит сборные России всех возрастных категорий из международных соревнований "до последующего сообщения". В настоящее время продолжаются консультации с УЕФА, а официальное решение может быть принято даже сегодня, 28 февраля. Об этом сообщает Reuters.

ФИФА ввела санкции против России: оккупанты не смогут играть под флагом и гимном

Соответственно, россияне не смогут сыграть плей-офф квалификации на чемпионат мира, запланированный на конец марта. Предыдущие санкции ФИФА (запрет россиянам играть дома, использовать гимн и флаг) подверглись сокрушительной критике, поэтому Федерация все же применит жесткое наказание к оккупантам.

Исполком МОК тоже рекомендовал запретить участие спортсменам и функционерам из России и Беларуси в любых спортивных мероприятиях.

Напомним, ранее Польша, Швеция и Чехия официально заявили об отказе выходить на одно поле с представителями страны-агрессора даже при условии технического поражения.

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