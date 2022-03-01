"Ситуация очень печальная. Сейчас 2022 год и то, что мы обсуждаем возможность войны, просто невероятно. Это невероятно и в то же время глупо, глупо даже думать о таком.

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Нам нужен мир, а не смерть людей. Война точно не является ответом на что бы то ни было. Весь мир должен действовать сообща, солидарно выступить против глупости людей", – цитирует Конте Reuters.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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