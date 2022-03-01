Польские арбитры массово выступили против нападения России – патриотический жест соседей
Польша продолжает стоять на стороне правды и добра. Местные рефери активно поддержали нас в непростое время.
Арбитры спонтанно всевозможными способами и жестами осудили нападение России на наши земли, информирует Laczy nas pilka. Многие еще материально помогали украинцам.
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Томаш Мусял вместе со своими помощниками Дамианом Рокошем и Марцином Цеплой обслуживали матч между Тихи и Подскебидзе в сине-желтой экипировке (смотреть главное фото).
В то же время Томаш Квятковски и Якуб Винклер, отвечавшие за VAR в матче Экстраклассы Гурник Ленчна – Сталь Мелец, сидели перед мониторами в футболках с надписью "Остановите российскую агрессию".
Судьи из подрайона Легницы выразили свою поддержку еще по-другому. Они показали красную карточку российским властям.
Это лишь часть действий в знак солидарности с Украиной. На многих стадионах во время матчей раздавались призывы к миру и были видны сине-желтые флаги.
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