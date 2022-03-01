Польша продолжает стоять на стороне правды и добра. Местные рефери активно поддержали нас в непростое время.

Арбитры спонтанно всевозможными способами и жестами осудили нападение России на наши земли, информирует Laczy nas pilka . Многие еще материально помогали украинцам.

Коноплянка дебютировал за Краковию с поражения от аутсайдера – польский клуб поддержал Украину в войне с Россией

Томаш Мусял вместе со своими помощниками Дамианом Рокошем и Марцином Цеплой обслуживали матч между Тихи и Подскебидзе в сине-желтой экипировке (смотреть главное фото).

В то же время Томаш Квятковски и Якуб Винклер, отвечавшие за VAR в матче Экстраклассы Гурник Ленчна – Сталь Мелец, сидели перед мониторами в футболках с надписью "Остановите российскую агрессию".

Судьи из подрайона Легницы выразили свою поддержку еще по-другому. Они показали красную карточку российским властям.

Это лишь часть действий в знак солидарности с Украиной. На многих стадионах во время матчей раздавались призывы к миру и были видны сине-желтые флаги.