Юрий Вернидуб записался в территориальную оборону Запорожья.

"Нам россияне здесь не нужны": Бессонов приступил к защите Украины с автоматом в руках

Накануне 56-летний специалист покинул территорию Молдовы, где возглавляет местный Шериф, и вернулся в Украину.

Напомним, все сознательные украинцы консолидировались в борьбе против России, которая позорно вторглась на наши территории в ночь на 24 февраля. Украинские защитники дают достойный отпор врагу и уничтожают оккупантов по всем направлениям. На 5-й день войны сообщают о более чем 5 тысячах убитых российских военных.

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