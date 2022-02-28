Юрий Вернидуб, который вернулся в Украину и вступил в ряды Вооруженных Сил, еще не сообщил Шерифу о своем решении пойти на войну.

"Я вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Пока нас формируют в артбригаду. Когда поедем – не знаю. Может, уже сегодня или завтра. Куда – тоже неизвестно. Я в строю и готов защищать Украину.

Мы как раз находились в Португалии, где должны были сыграть с Брагой в Лиге Европы. В 4:30 утра мне позвонил сын и сказал, что Россия начала широкомасштабное наступление на Украину. Я был в полном шоке. После матча подошел к генеральному директору Важе Тархнишвили и сказал ему, что по прилету в Молдову поеду в Украину в свою семью. Мои же родные находились в Запорожье.

Вернидуб вступил в ряды территориальной обороны

Кишинев закрыли, поэтому Шериф летел в Молдову через Румынию, а оттуда уже добирались автобусом. Это заняло много времени. 25 февраля во второй половине дня приехали в Тирасполь. Я сразу позвонил и договорился, чтобы меня забрали из Одессы. 26 февраля в 7:00 я уехал из Тирасполя и около 18:00 был уже в Запорожье. Вот так все происходило. Приехал домой, переночевал, а на следующий день пошел в военкомат. Принял такое решение... Я же понимаю, что Бог всех туда отправит. Это мой выбор, иначе быть не может.

Как отреагировали в Шерифе? В клубе пока этого не знают. Сегодня сообщу. Я им говорил еще тогда, что у нас не выпускают из страны мужчин, потому что объявили всеобщую мобилизацию. Рано или поздно руководство Шерифа все равно узнает, что я пошел защищать Родину. Сегодня планирую поговорить с генеральным директором Тархнишвили по поводу сложившейся ситуации. Думаю, Важа Эдуардович меня поймет, ведь он прошел то же, что происходит в Украине. Он был грузин, в 2008 году Россия начала войну против его страны. Потому он, как никто другой, меня понимает.

Руководство Шерифа предложило, чтобы я перевез в Молдову свою семью. Но когда я ехал в Запорожье и увидел, сколько людей покидает нашу страну в это сложное время... Это катастрофа. Поэтому решил не поступать так, как они, не поддаваться паническим настроениям. Вся моя семья находится в Запорожской области.

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Кто победит в войне? Только мы, а кто еще? Вы видите, как бьются украинцы! Думаю, Путин сожалеет о том, что он натворил. Ведь то, как объединилась украинская нация – дорогого стоит. Вижу, сколько нас здесь в Запорожье, которые готовы воевать – весь город! Таких людей очень много. Все у нас будет хорошо. Украина – превыше всего! Победа будет за нами!

Испытываю ли страх? Мне 56 лет, кого мне бояться? Напротив, я прожил жизнь. У меня есть страх за детей, внуков, жену, всех родственников.

Путин никогда не станет императором по всему миру. Он – копия Гитлера. Я когда-то их сравнивал. Российские пропагандистские СМИ – это геббельсовщина. Путин и его все ручные журналисты – здесь Геббельс вообще переворачивается в гробу! Даже он не мог себе позволить того, что показывает российское телевидение.

У меня просто нет слов. Путин – это скотина, урод и вампир в одном флаконе. Правильно говорят: Путин, пошел ты на х*р!" – цитирует Вернидуба Footboom.

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