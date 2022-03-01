Усманов стал жертвой санкций ЕС из-за Путина
Алишер Усманов, имеющий долю в Эвертоне, попал в санкционный список Европейского союза, который организация составила в результате войны России в Украине.
Активы российского миллиардера были заморожены в рамках нового пакета санкций, передает BBC. Ограничения включают запрет использования средств и поездки в рамках ЕС.
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В обосновании Совет ЕС заявил: "Алишер Усманов – прокремлевский олигарх, который особенно тесно связан с президентом России Владимиром Путиным. Он активно поддерживал материально или финансово российских лиц, ответственных за аннексию Крыма и дестабилизацию ситуации в Украине".
Представитель Усманова от комментариев отказывается. Пока неизвестно, повлияют ли ограничения на финансовую ситуацию в Эвертоне.
Отметим, что принадлежащая миллиардеру USM Holdings спонсирует тренировочную базу "ирисок", а сам Усманов имеет эксклюзивные права на название домашнего стадиона. Владелец Эвертона Фархад Мошири является главой правления USM Holdings.
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