Бывший нападающий сборной Бразилии Карека не остался в стороне от вторжения России на территорию Украины.

"Здравствуйте! К вам обращается Антонио Карека, бразильский экс-футболист. Я хочу сказать, что не поддерживаю никакой войны. Я уверен, что никто в Бразилии и вообще во всем мире не желает войны, и страдает из-за этого конфликта.

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Каждый украинский гражданин, который испытывает страдания, пусть знает, что наши сердца страдают вместе с вами! Я очень надеюсь, что эта война закончится как можно скорее. Да благословит вас всех Бог. Ловите мой большой поцелуй!" – сказал Карека.

Напомним, бразилец вместе с Диего Марадоной сформировал в Наполи мощный атакующий дуэт, ставший залогом успехов партенопейцев – завоевания Скудетто и Кубка УЕФА.

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