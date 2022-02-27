Ярмоленко перечислил 3 миллиона гривен украинской армии
20:38 - Читати українською
Вингер Вест Хэма Андрей Ярмоленко не оставил свою страну без поддержки.
Андрей Ярмоленко перевел на нужды вооруженных сил Украины 3 млн грн, сообщает Зеркало недели.
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Еще до первого дня полномасштабного наступления русских войск в нашу страну, онгер Вест Хэма призвал украинцев помогать своей армии. Как оказалось, не зря, ведь наши воины уже больше 4-х дней дают достойный отпор оккупанатам.
Напомним, что Ярмоленко является капитаном национальной команды Украины.
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