Андрей Ярмоленко перевел на нужды вооруженных сил Украины 3 млн грн, сообщает Зеркало недели.

"Нам не нужна ваша помощь! Идите на**й": Воронин взбешен из-за нападения россиян на Украину

Еще до первого дня полномасштабного наступления русских войск в нашу страну, онгер Вест Хэма призвал украинцев помогать своей армии. Как оказалось, не зря, ведь наши воины уже больше 4-х дней дают достойный отпор оккупанатам.

Напомним, что Ярмоленко является капитаном национальной команды Украины.

Вест Хэм трогательно поддержал Украину и Ярмоленко в матче АПЛ – триумф над "волками" в впечатляющем стиле как результат