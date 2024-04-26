Украинский защитник Эвертона Виталий Миколенко не сумел доиграть до конца мерсисайдское дерби, которое завершилось сенсационным поражением Ливерпуля (0:2). По предварительным прогнозам, восстановление от травмы лодыжки, которую бывший игрок Динамо получил в конце первого тайма, может продлиться от 2 до 6 недель.

Интересно, что для "ирисок" эта победа стала исторической – последний раз на Гудисон Парк Эвертон брал 3 очка с Ливерпулем 14 лет назад, когда в воротах "красных" отмечался нынешний наставник Арсенала Микель Артета. Еще один украинец Илья Забарный традиционно вышел в старте Борнмута и провел весь матч против Вулверхэмптона (1:0). Смотрите обзор и анализ игры украинских легионеров в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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