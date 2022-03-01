"Дорогие харьковчане! Я обещаю и клянусь, что мы восстановим наш город. Не просто поднимем все из руин, а сделаем гораздо больше – на зависть всему миру.

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Для этого я не пожалею ни сил, ни денег. Сейчас DCH (финансово-промышленная группа, принадлежащая Ярославскому, – Футбол 24) делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков – наш приоритет", – написал Ярославский на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, недавно кортеж Ярославского попал в смертельное ДТП – после этого президент Металлиста срочно отбыл в Лондон (вроде как в запланированную деловую поездку и на отдых с семьей). В Украине после аварии было открыто уголовное производство, а самого Ярославского ждут на допрос.

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