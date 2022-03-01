"Мы вас ждем в ЕС": Вербич верит в победу Украины над Россией
Словенский легионер Динамо Беньямин Вербич прокомментировал борьбу Украины против российских оккупантов.
"Украинцы! Украина! Мы вас ждем в ЕС. Верим в вас и в вашу победу!
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Вы показали всему миру, что у правды и достоинства не может быть легкого пути. Но ваши сила и единство обязательно победят!" – написал Вербич на своей странице в социальной сети Instagram.
Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.
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