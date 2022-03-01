"Украинцы! Украина! Мы вас ждем в ЕС. Верим в вас и в вашу победу!

"Путин, иди на х*й! Украина обязательно победит": Буяльский поблагодарил защитников нашего государства

Вы показали всему миру, что у правды и достоинства не может быть легкого пути. Но ваши сила и единство обязательно победят!" – написал Вербич на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, 24 февраля режим Путина отдал приказ атаковать территорию Украины, чем развязал позорную войну. ВСУ держат оборону и дают достойный отпор врагам. Весь цивилизованный мир консолидируется против московского изверга и поддерживает наш народ.

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