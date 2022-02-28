Игрок ФК Гостомель (Киевская область) Дмитрий Мартыненко погиб в результате взрыва российской бомбы, попавшей в его дом. Не выжила иего мама. Об этом сообщили на странице Киево-Святошинского футбола в Facebook.

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Недавно ему исполнилось 25 лет. Дмитрий Мартыненко был воспитанником луганского футбола, выступал на позиции полузащитника. Становился лучшим бомбардиром и игроком второй лиги аматорского чемпионата Киевской области.

Напомним, 24 февраля россияне начали полномасштабную войну в Украине, атаковав ряд регионов. Воины Вооруженных Сил и мирное население сплотились и наносят врагу немало потерь, не оставляя сомнений в нашей итоговой победе.

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