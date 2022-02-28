Еще одна страна не намерена сталкиваться с российскими сборными на международной арене.

"Это не только грубо нарушает международное право, но и универсальные ценности футбола, такие как продвижение дружеских отношений, пропагандируемых в уставе ФИФА. Мы беспокоимся о тех, кого это коснулось в Украине, особенно об Украинской ассоциации футбола и всех ее членах.

Норвегия и Уэльс присоединились к игнорированию матчей против россиян

SFV (Швейцарский футбольный союз – прим.) поддерживает позицию федераций Польши, Швеции и Чехии, требующих исключить сборную России из турнира плей-офф за выход на ЧМ-2022 в Катаре. В знак солидарности с этими ассоциациями, Швейцарский футбольный союз не будет проводить никаких официальных или товарищеских матчей против сборных России до последующего сообщения", – говорится в сообщении на официальном сайте Швейцарского футбольного союза.

Добавим, что от матчей с россиянами отказались уже сборные Англии, Польши, Швеции, Чехии, Норвергии, Уэльса и Албании.

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