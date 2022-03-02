"Наш капитан решил отдать Зинченко повязку, чтобы показать, насколько важна для нас эта ситуация. Все в клубе выступили за этот жест и за представляющего свою страну капитана. Зинченко получает поддержку не только от болельщиков, но и от всего мира. Играть в футбол – самый лучший способ для него справиться со всем.

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Мы прошли в следующий раунд, это был хороший вечер. Соперник начал игру лучше нас, но в остальном мы контролировали ситуацию в непростых условиях. Мы хорошо адаптировались, и в итоге качество игроков сыграло решающую роль", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, Фернандиньо решил отдать капитанскую повязку Александру Зинченко, чтобы украинец вывел Манчестер Сити на матч с Питерборо. Кроме того, болельщики на стадионе снова поддержали наше государство и Зинченко персонально.

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