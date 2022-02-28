Венесуэлец в эфире программы El Carrusel Deportivo на радио Cadena Ser рассказал , что его семья с начала нападения России находится в Киеве. Недавно его любимая родила, но из-за бомбардировки и стрельбы она и дочь часто прячутся в подвале.

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"Сейчас я более спокоен. Это была очень сложная неделя, но с моей женой и дочерью все хорошо. Надо дождаться решения врачей. Надеюсь, что они скоро будут со мной. Подвал пока достаточно безопасное место. Я каждый день разговариваю с женой, ее состояние улучшается. Я вижу свою дочь на видео – это очень мило, эмоция, заставляющая вас жить.

Вторжение России? Пока я был там, об этом говорили, но ничего не происходило, хотя ситуация была сложной", – резюмировал легионер "бело-синих".

К слову, Эрик в первой части сезона отыграл за киевлян 7 поединков, отличившись голом и результативной передачей. Зимой его арендовал хихонский Спортинг, за который он уже провел 4 матча.