Украинец Литвин расторг контракт с российским клубом после начала наступления оккупантов на Украину
13:21 - Читати українською
Защитник Дмитрий Литвин отказался от контракта с российским клубом после нападения на земли Украины.
СКА Хабаровск на своем официальном сайте сообщил о разрыве соглашения с Дмитрием Литвином.
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Отметим, что защитник присоединился к российскому клубу только перед началом сезона.
Добавим, что россияне продолжают безуспешное наступление на Украину, потому что наши воины достойно защищают свои земли.
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