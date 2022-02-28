Защитник Дмитрий Литвин отказался от контракта с российским клубом после нападения на земли Украины.

СКА Хабаровск на своем официальном сайте сообщил о разрыве соглашения с Дмитрием Литвином.

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Отметим, что защитник присоединился к российскому клубу только перед началом сезона.

Добавим, что россияне продолжают безуспешное наступление на Украину, потому что наши воины достойно защищают свои земли.

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