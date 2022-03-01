"Да какая жизнь. В 50 километрах танки, готовимся. В дежурном состоянии. Ждем дать бой, чтобы немного легче было Киеву. Вот так и готовимся.

"Вова, еб*ш их, бл*ть": Поворознюк выдал эмоциональную речь в поддержку Зеленского – видео 18+

Все подъезды к Петрово, включая мосты и дороги, заминированы. Сюда танки не зайдут, а если и зайдут, то единицы. Коктейлей хватит на всех.

Футболисты должны играть в футбол, бл**ь, поэтому всем дана команда "По домам". Но если будет очень тяжело – пойдут и футболисты, поверьте мне. Подниму, нах*й, всех. Пока справляемся, вооружаем тех людей, которые есть. Все будет хорошо", – пообещал Поворознюк.

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